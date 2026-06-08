Il paternese Alessandro Forte inaugura a Roma il suo “Cristo Risorto”

Il dipinto di 100x160 cm è stato collocato nella Cappella della Resurrezione. All'artista conferita una targa per la qualità e la maestria del lavoro svolto.

Nella giornata di ieri è stata inaugurata a Roma una nuova opera del maestro Alessandro Forte. Si tratta del dipinto “Cristo Risorto”, una tela di 100x160 centimetri collocata presso la Cappella della Resurrezione.

La cerimonia si è svolta alla presenza di numerosi fedeli e rappresentanti della comunità ecclesiale. In occasione dell'inaugurazione, all'artista è stata inoltre conferita una targa di riconoscimento per la maestria dimostrata e per il lavoro svolto nella realizzazione delle opere pittoriche.

A benedire e inaugurare ufficialmente il dipinto sono stati Don Marco Gandolfo e Don Fabrizio Gatta.

L'opera rappresenta un nuovo importante traguardo nel percorso artistico di Alessandro Forte, confermando l'apprezzamento per il suo lavoro e il valore delle sue realizzazioni nel contesto dell'arte sacra contemporanea.