Il paternese Angelo Borzi conquista un ottimo secondo posto ai nazionali di karate
Ad Ostia, il talento nostrano è arrivato ad un passo dall'impresa: ma la sua è stata una partecipazione applauditissima
A cura di Anthony Distefano
04 febbraio 2016 19:34
95047.it Un secondo posto di grande rispetto. Una medaglia d’argento conquistata con le unghia e con i denti. E’ quella conquistata dal paternese Angelo Borzì al termine del 29esimo Campionato Italiano a Rappresentative Regionali di Karate che si è svolto al Palapellicone di Ostia (in provincia di Roma).
IMG-20160204-WA0019
Quella di Ostia è stata l’ennesima occasione nella quale, l’atleta paternese, ha portato in alto il nome della Sicilia sportiva nell’ambito del karate.