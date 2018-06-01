IL PATERNESE CARMELO GUARNERA IN CORSA COME MIGLIOR GIOCATORE D'ECCELLENZA - COME VOTARLO

Award of Football Stars 2018, in corsa anche un Paternese

Si scaldano i motori in vista della III edizione della manifestazione sportiva siciliana “Award of Football Stars”.

Iniziativa promossa e ideata da Carmelo Licciardello che, ogni anno, da tre anni a questa parte, ha legato a Paternò una dei momenti più attesi da atleti, sportivi e addetti ai lavori che gravitano attorno al mondo calcistico siciliano.

L’evento in programma per venerdì 8 giugno 2018 alle ore 18:00, verrà ospitato all'interno del Piccolo Teatro di via Monastero a Paternò, nel cuore della città

Tra i vari premi che saranno assegnati, ci sarà quello del migliore giovane del campionato di Eccellenza, in cui concorre all'ambito riconoscimento il Paternese Carmelo Guarnera.

