IL PATERNESE CARMELO GUARNERA IN CORSA COME MIGLIOR GIOCATORE D'ECCELLENZA - COME VOTARLO
Award of Football Stars 2018, in corsa anche un Paternese
Si scaldano i motori in vista della III edizione della manifestazione sportiva siciliana “Award of Football Stars”.
Iniziativa promossa e ideata da Carmelo Licciardello che, ogni anno, da tre anni a questa parte, ha legato a Paternò una dei momenti più attesi da atleti, sportivi e addetti ai lavori che gravitano attorno al mondo calcistico siciliano.
L’evento in programma per venerdì 8 giugno 2018 alle ore 18:00, verrà ospitato all'interno del Piccolo Teatro di via Monastero a Paternò, nel cuore della città
Tra i vari premi che saranno assegnati, ci sarà quello del migliore giovane del campionato di Eccellenza, in cui concorre all'ambito riconoscimento il Paternese Carmelo Guarnera.
E' possibile votare il nostro campione attraverso i social, CLICCANDO QUA ed inserire il flag accanto al suo nome, Carmelo Guarnera.
https://m.facebook.com/questions.php?question_id=2030328367230238