IL PATERNESE GABRIELE COSTA È IL NUOVO TEAM MANAGER DEL WEBEACHCATANIA

Il WeBeachCatania ha ufficialmente annunciato l'ingresso di Gabriele Costa come nuovo Team Manager.Il Paternese  Costa porta con sé una vasta esperienza e una comprovata competenza nel panorama calcis...

A cura di Redazione Redazione
22 maggio 2024 09:34
News
Sport
Il WeBeachCatania ha ufficialmente annunciato l'ingresso di Gabriele Costa come nuovo Team Manager.

Il Paternese  Costa porta con sé una vasta esperienza e una comprovata competenza nel panorama calcistico siciliano, avendo ricoperto numerosi ruoli di rilievo in diverse società della regione.

La carriera di Costa è costellata di successi:

-2021: Team Manager del Catania Beach Soccer nel campionato nazionale di Serie A, con cui ha conquistato sia la Supercoppa Italiana che la Coppa Italia.

Stagione 2021/22 : Club Manager del Ragusa Calcio in Eccellenza, dove ha vinto il campionato e la Coppa Italia.

- Stagione 2022/23: Club Manager del Ragusa Calcio in Serie D.

- 2022: Team Manager del Sicilia Beach Soccer nel campionato nazionale di Serie A.

- 2023: Club Manager del Ragusa Calcio in Serie D e Team Manager del Sicilia Beach Soccer in Serie A.
- 2023: Responsabile del settore logistico del Città di Melilli C5.

Con questo ricco bagaglio di esperienze, Costa si appresta a portare il WeBeachCatania a nuovi traguardi, confermando ancora una volta la sua serietà e competenza nel mondo del calcio siciliano.

