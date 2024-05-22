IL PATERNESE GABRIELE COSTA È IL NUOVO TEAM MANAGER DEL WEBEACHCATANIA
Il WeBeachCatania ha ufficialmente annunciato l'ingresso di Gabriele Costa come nuovo Team Manager.Il Paternese Costa porta con sé una vasta esperienza e una comprovata competenza nel panorama calcis...
Il WeBeachCatania ha ufficialmente annunciato l'ingresso di Gabriele Costa come nuovo Team Manager.
Il Paternese Costa porta con sé una vasta esperienza e una comprovata competenza nel panorama calcistico siciliano, avendo ricoperto numerosi ruoli di rilievo in diverse società della regione.
La carriera di Costa è costellata di successi:
-2021: Team Manager del Catania Beach Soccer nel campionato nazionale di Serie A, con cui ha conquistato sia la Supercoppa Italiana che la Coppa Italia.
Stagione 2021/22 : Club Manager del Ragusa Calcio in Eccellenza, dove ha vinto il campionato e la Coppa Italia.
- Stagione 2022/23: Club Manager del Ragusa Calcio in Serie D.
- 2022: Team Manager del Sicilia Beach Soccer nel campionato nazionale di Serie A.
- 2023: Club Manager del Ragusa Calcio in Serie D e Team Manager del Sicilia Beach Soccer in Serie A.
- 2023: Responsabile del settore logistico del Città di Melilli C5.
Con questo ricco bagaglio di esperienze, Costa si appresta a portare il WeBeachCatania a nuovi traguardi, confermando ancora una volta la sua serietà e competenza nel mondo del calcio siciliano.