IL PATERNESE GABRIELE COSTA SARÀ IL TEAM MANAGER DEL SICILIA BEACH SOCCER

L’organigramma del Sicilia Beach Soccer si arricchisce di una nuova importante figura. La società rappresentata da Tiberio Mollica e Orazio Giordano si avvarrà infatti della preziosa collaborazione di Gabriele Costa nel ruolo di Team Manager per la stagione 2022 in Serie A, Poule Scudetto. Si tratta di un tassello prezioso, l’ex Catania Beach Soccer porta con sé l’esperienza nel club più titolato d’Italia nella disciplina del calcio su sabbia e la voglia di fare bene anche al Sicilia Bs.

“La società è ambiziosa e ho sposato per questa ragione il progetto del Sicilia Beach Soccer – ha dichiarato il nuovo team manager del sodalizio isolano -. Ringrazio i vertici per avermi scelto: metterò il massimo impegno e tutta la mia professionalità al fine di far crescere questa realtà! Stiamo lavorando bene e ci faremo trovare pronti perché vogliamo affrontare la dura stagione che ci attende con il giusto piglio. Sono sicuro che faremo bene”.

Gabriele Costa, oltre alla parentesi in rossazzurro nel beach soccer, vanta anche un campionato vinto nel calcio a 11 nella stagione appena conclusa in quel di Ragusa.