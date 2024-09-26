IL PATERNESE GIUSEPPE SCHILLACI, APPRODA A "UOMINI E DONNE"

Siamo orgogliosi di annunciare che Giuseppe Schillaci, il nostro caro amico e campione di karate, ha deciso di intraprendere una nuova avventura partecipando al noto programma televisivo "Uomini e Don...

Siamo orgogliosi di annunciare che Giuseppe Schillaci, il nostro caro amico e campione di karate, ha deciso di intraprendere una nuova avventura partecipando al noto programma televisivo "Uomini e Donne", in onda su Canale 5.

Giuseppe, con la sua determinazione e il suo spirito combattivo, si accomodato tra i corteggiatori, pronto a mettersi in gioco.

Dopo anni di successi sportivi e traguardi raggiunti nel mondo del karate, Giuseppe ha deciso di aprire il suo cuore e cercare nuove emozioni nel parterre più famoso d'Italia. "Uomini e Donne", condotto da Maria De Filippi, è uno dei programmi più seguiti e amati dal pubblico italiano, e siamo certi che Giuseppe porterà con sé la sua grinta e il suo fascino, conquistando non solo le dame presenti, ma anche il pubblico a casa.

Auguriamo a Giuseppe un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura, sicuri che saprà distinguersi anche in questo contesto. Che sia l'inizio di un percorso ricco di soddisfazioni.