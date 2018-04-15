IL PATERNESE MICHELE MIRENNA PORTA IL CANTAUTORATO A THE VOICE OF ITALY 2018

IL PATERNESE MICHELE MIRENNA

Michele Mirenna, cantautore e scrittore, entra cantando il suo personale tributo a Pino Daniele nel team Al Bano.

Ha 27 anni ed è Siciliano, di Paternò (CT). Cresciuto a Roma e adesso vive a Milano. È un cantautore e afferma con convinzione che con le parole puoi dire tanto, ma fondendole con la musica riesci a dire ancora di più. Accompagnato da quelle che sono le tre donne più importanti della sua vita: la sua ragazza, la mamma e la nonna.

Per lui la partecipazione al talent significa far ascoltare il suo modo di fare e creare musica e parole. E lo fa portando alle Blind Audition un tributo al grande Pino Daniele. È con il brano “Vento di passione” infatti che, accompagnato solo dalla sua chitarra, emoziona coach e pubblico. Tantissime le persone che commentano la sua performance sui profili ufficiali di “The Voice of Italy”, grazie alla sua interpretazione colma di magia. Il talento di padroneggiare quella musica cattura Cristina, che dichiara di vedere in Michele la voglia di essere un musicista a differenza di chi cerca soltanto fama e successo.

Al Bano però non vuole essere da meno e spiega che fin dalle prime note, aveva capito quanto la voce di Michele fosse emozionante. “Ti pretendo nella mia squadra” dice, perché sa che qualcosa di grande può nascere.

Michele sceglie Al Bano dando questa motivazione: “vorrei esser seguito da qualcuno che ha cantato tante parole e tanta musica nella sua vita”.

È proprio lui infatti a chiudere il suo team.

Michele Mirenna attraverso la sua pagina ufficiale Facebook e il suo profilo Instagram, racconta i suoi pensieri, le sue idee, le sue parole, il suo mondo. E non solo con la musica. Digitando il suo nome su internet infatti, vediamo che è un giovane scrittore in procinto di pubblicare il suo secondo lavoro letterario.

Fin da quando era un bambino Michele aveva in testa qualcosa di davvero preciso ma decisamente troppo grande da tenere chiuso tra le mura della sua mente. Così decide di fare della parola la sua arma più forte. E ad essa, con il tempo e viaggiando, decide di affidarle una compagna inseparabile, la musica.

Michele Mirenna è un cantautore pronto a far ascoltare musica e parole nel modo più emozionante possibile e a The voice of Italy, ne ha già data dimostrazione.

