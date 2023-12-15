IL PATERNESE NICOLA GUARDO, MARESCIALLO CAPO DEI CARABINIERI, DESIGNATO SEGRETARIO PROVINCIALE A PADOVA PER IL SINDACATO ITALIANO MILITARI CARABINIERI

Nella splendida cornice di Villa Obizzi ad Albignasego (PD), si è tenuto il 1° congresso del SIM Carabinieri delle province venete e della regione. All’evento hanno preso parte circa un centinaio di m...

Nella splendida cornice di Villa Obizzi ad Albignasego (PD), si è tenuto il 1° congresso del SIM Carabinieri delle province venete e della regione. All’evento hanno preso parte circa un centinaio di militari iscritti e vi hanno partecipato Antonio Serpi, Segretario Generale Nazionale, e Dino Caputo, Segretario Nazionale. Il primo, con orgoglio, ha illustrato agli iscritti gli obiettivi sino ad oggi raggiunti dal Sindacato, informandoli sulle linee programmatiche per l’imminente futuro ed affrontando vari temi d’interesse, tra cui la tutela legale degli iscritti, la contrattazione stipendiale e gli infortuni derivanti da causa di servizio.

Successivamente si è proceduto alle votazioni per le elezioni delle Segreterie Provinciali e, a seguire, della Segreteria Regionale.

Sono risultati eletti:

alla Segreteria Regionale Veneto : Nicola D’amico, Segretario Generale Regionale, Gianmarco Guarascio, Segretario Generale Aggiunto Regionale, Luigi Di Puorto, Gianpaolo Antonelli e Daniele Sarappa, Segretari Regionali;

: Nicola D’amico, Segretario Generale Regionale, Gianmarco Guarascio, Segretario Generale Aggiunto Regionale, Luigi Di Puorto, Gianpaolo Antonelli e Daniele Sarappa, Segretari Regionali; alla Segreteria Provinciale di Padova : Matteo Casadidio, Segretario Generale Provinciale, Filippo Iebba, Segretario Generale Aggiunto Provinciale, Giuseppe Campanelli e Nicola Guardo, Segretari Provinciali;

: Matteo Casadidio, Segretario Generale Provinciale, Filippo Iebba, Segretario Generale Aggiunto Provinciale, Giuseppe Campanelli e Nicola Guardo, Segretari Provinciali; alla Segreteria Provinciale di Venezia : Giovanni Pitarra, Segretario Generale Provinciale, Alessandro De Vito, Segretario Generale Aggiunto Provinciale, ed Enzo Cairone, Segretario Provinciale;

: Giovanni Pitarra, Segretario Generale Provinciale, Alessandro De Vito, Segretario Generale Aggiunto Provinciale, ed Enzo Cairone, Segretario Provinciale; alla Segreteria Provinciale di Vicenza : Valerio Maggiano, Segretario Generale Provinciale, Pierluigi Cauteruccio, Segretario Generale Aggiunto Provinciale, e Vittorio La Notte, Segretario Provinciale;

: Valerio Maggiano, Segretario Generale Provinciale, Pierluigi Cauteruccio, Segretario Generale Aggiunto Provinciale, e Vittorio La Notte, Segretario Provinciale; alla Segreteria Provinciale di Verona: Eddy Boscarato, Segretario Generale Provinciale, Roberto Giuseppe Restivo, Davide Marini, Nico Bernabei e Fabrizio Colella, Segretari Provinciali.

Gli eletti avranno importanti responsabilità nella tutela del personale rappresentato, in quanto opereranno in nome e per conto degli uomini e delle donne in divisa dell’area di riferimento e saranno, per i militari iscritti, un punto di riferimento per adoperarsi nella risoluzione dei problemi lavorativi, mantenendo un costante e costruttivo rapporto di collaborazione coi Comandi corrispondenti.

I neo eletti alla Segreteria Regionale e a quelle Provinciali, ringraziano tutti i tesserati per la fiducia dimostrata, che testimonia la necessità, da parte degli appartenenti all’Arma, di disporre di un sodalizio sindacale forte e coeso.

Un sentito ringraziamento, infine, va doverosamente rivolto all’Amministrazione Comunale di Albignasego, ed in particolare al Sindaco, Avv. Filippo Giacinti, che ha concesso, per questo evento, l’uso di una sala della storica Villa Obizzi.

SIM CARABINIERI

Segreteria Regionale Veneto