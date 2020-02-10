IL PATERNESE PIETRO FERRARA SU CANALE 5 CONCORRENTE AD “AVANTI UN ALTRO” CON PAOLO BONOLIS

Un volto Paternese Pietro Ferrara, 34 anni. questa sera, tra i concorrenti di oggi nel programma "Avanti un altro "su Canale 5, il preserale Mediaset con l'istrionico Paolo Bonolis, mente e cuore del...

Un volto Paternese Pietro Ferrara, 34 anni. questa sera, tra i concorrenti di oggi nel programma "Avanti un altro "su Canale 5, il preserale Mediaset con l'istrionico Paolo Bonolis, mente e cuore del programma che si basa su una serie di domande “sopra le righe” da porre ai concorrenti.

Purtroppo ha sbagliato due volte alle domande dei saggi Osho e Buco non aggiudicandosi la possibilità di scegliere un “piticozzo” e accedere al quiz finale.

Comunque sia andata, è stato bello vedere in tv un Paternese, che ha provato in un difficile gioco in onda su una delle reti maggiormente seguita in Italia, nonostante da casa sembri tutto facile.

Il video della puntata di Avanti Un Altro è disponibile cliccando su QUESTO LINK