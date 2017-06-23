IL PATERNESE STEFANO TOSCANO HA VINTO "SICILIA GOL"

E' il giovane Paternese Stefano Toscano, classe 2002, centrocampista della squadra Giovanissimi regionali Etna Calcio 2011, il vincitore del concorso "Vota il Migliore" premio che Siciliagol, assegna...

E' il giovane Paternese Stefano Toscano, classe 2002, centrocampista della squadra Giovanissimi regionali Etna Calcio 2011, il vincitore del concorso "Vota il Migliore" premio che Siciliagol, assegna ad una giovane promessa del calcio siciliano. Giovedì 22 giugno la cerimonia di premiazione avvenuta nella sede dell'Etis, nella zona industriale di Catania, con le premiazioni finali. A premiare Toscano la Presidente Provinciale della Figc di Catania Maria Teresa Chiara, accompagnata dalla sua collaboratrice Alice Lombardo. Visibilmente felice il giovane calciatore, che potrebbe essere una nuova stella che porta in alto il nome di Paternò. A Lui, e a chi ha creduto in lui và il nostro augurio, per una carriera ricca di successi, sia nel campo sportivo che in quello più importante della vita.