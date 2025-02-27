IL PATERNÒ ALLA RICERCA DI SALVEZZA: DOMENICA L’ATTESISSIMA SFIDA CONTRO LA REGGINA, SOLD OUT PER I TIFOSI OSPIT

Domenica scorsa, il Paternò Calcio ha compiuto una vera e propria impresa, vincendo 1-0 contro la Nuova Igea Virtus, una squadra che arrivava da ben cinque vittorie consecutive. Questo successo ha dat...

Domenica scorsa, il Paternò Calcio ha compiuto una vera e propria impresa, vincendo 1-0 contro la Nuova Igea Virtus, una squadra che arrivava da ben cinque vittorie consecutive. Questo successo ha dato una spinta incredibile alla squadra, che ora si prepara a affrontare la partita di cartello del girone I di Serie D: il match contro la Reggina.

La Reggina, che solo qualche anno fa militava in Serie A, sta attualmente lottando con il Siracusa per la conquista del campionato e il ritorno nel calcio professionistico.

Un avversario difficile, certo, ma il Paternò non ha paura. Con una condizione fisica e mentale ottimale, la squadra di mister ha tutte le intenzioni di fare di tutto per ottenere un risultato positivo e avvicinarsi in modo quasi definitivo a quella salvezza che ormai sembra meritata.

Francesco Di Perna, l'amministratore delegato del Paternò, si è detto sereno e fiducioso in vista di questo incontro. "Sono convinto che la squadra darà il massimo delle sue forze ed energie – ha dichiarato Di Perna – dopo aver assistito agli allenamenti, posso dire che tutti sono concentrati e pronti per questa sfida. Ogni giocatore sta mettendo in campo il meglio di sé, consapevole dell'importanza della partita."

L'AD ha anche invitato i tifosi paternesi a sostenere la squadra in massa. "Questa sarà una partita storica per il nostro club, e i ragazzi hanno bisogno dell'apporto di tutti noi per vivere una giornata di sport di altissimo livello. La presenza dei tifosi può fare la differenza, e spero che il nostro stadio sarà gremito di passione e calore. È il momento di essere uniti, per continuare a sognare e lottare per la salvezza."

Quella contro la Reggina, insomma, non sarà una partita come le altre. Il Paternò è pronto a dimostrare di poter lottare alla pari con una squadra di grande prestigio, ma con l’obiettivo chiaro di portare a casa un risultato che permetta di guardare con maggiore serenità al futuro.

Nel frattempo, cresce l'attesa per il match anche tra i tifosi. In pochi minuti, i sostenitori della Reggina hanno già acquistato tutti i biglietti a loro riservati, segno del grande entusiasmo che circonda questa sfida.

Ora non resta che aspettare domenica per vivere questa grande sfida.