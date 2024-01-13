IL PATERNÒ CALCIO CARICO E CONCENTRATO DOPO IL TRIONFO CONTRO IL GELA:SI PARTE IN RITIRO PER LA SFIDA CONTRO LA NEBROS

Dopo il trionfale 7-1 ottenuto contro il Gela nella partita dello scorso weekend, il Paternò Calcio è pronto a affrontare la sfida successiva contro la Nebros.Oggi parte il ritiro in vista del match d...

Dopo il trionfale 7-1 ottenuto contro il Gela nella partita dello scorso weekend, il Paternò Calcio è pronto a affrontare la sfida successiva contro la Nebros.

Oggi parte il ritiro in vista del match di domani a Gliaca di Piraino, un'occasione cruciale per la squadra che cerca di riscattare il pareggio ottenuto nella gara di andata.

La vittoria convincente contro il Gela ha certamente rinvigorito il morale della squadra, che si è allenata con ancor maggiore intensità e concentrazione in preparazione per l'incontro contro la Nebros. Il mister Raciti , con la sua guida attenta, ha lavorato con i giocatori per mantenere alto il livello di prestazione e garantire che la squadra sia pronta per affrontare le sfide che si presenterà

Il pareggio nella gara di andata ha reso la sfida contro la Nebros ancora più determinante per il Paternò.

Con l'obiettivo di riconquistare la vetta della classifica, la squadra è consapevole che domani è fondamentale ottenere un risultato positivo.

I tifosi sono in attesa di vedere come la squadra gestirà questa partita cruciale e se riuscirà a consolidare il successo ottenuto nella precedente giornata.

La partita di domani a Gliaca di Piraino sarà senza dubbio un banco di prova importante, e i tifosi si augurano che la squadra esca dal campo con un risultato positivo che la riporti in vetta alla classifica.