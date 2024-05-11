IL PATERNO' NELLA STORIA VINCE LA COPPIA ITALIA DILETTANTE E OTTIENE LA PROMOZIONE IN SERIE D

Torna in serie D il Paternó dopo un anno di purgatorio. Grazie alla vittoria contro la Solbiatese, il sodalizio rossazzurro guadagna la meritata promozione, ma soprattutto vince la Coppa Italia Nazion...

Torna in serie D il Paternó dopo un anno di purgatorio. Grazie alla vittoria contro la Solbiatese, il sodalizio rossazzurro guadagna la meritata promozione, ma soprattutto vince la Coppa Italia Nazionale di Eccellenza. Una partita difficile, sbloccata al 16' da un goal di Asero, unico Paternese in formazione.

Poi un altro paio di tentativi sprecati e secondo tempo, di sofferenza fino al fischio finale. La Solbiatese ha avuto l'opportunità di pareggiare grazie ad un rigore concesso dall'arbitro, ma Romano, in due tempi, para il tiro di Scapinello.

Poi lo stesso portiere, effettua almeno altre due grandi parate che hanno salvato il vantaggio. Una sofferenza fino alla fine, esplosa in gioia al fischio finale dell'arbitro.

Poi la cerimonia di premiazione e la festa finale, insieme ai quasi 500 tifosi giunti da ogni parte d'Italia. Grande soddisfazione da parte della dirigenza, e di mister Filippo Raciti.

In tribuna anche il presidente del Senato Ignazio La Russa, il presidente della Lega, Abete, e della lega Sicilia Morgana.