Il Paternò non si ferma più: 3-2 al Modica

Bella prova dei rossoazzurri al Falcone-Borsellino: tutti i risultati e la classifica

A cura di Anthony Distefano
01 febbraio 2015 18:27
Paternò
News
95047.it Bella prova dei rossoazzurri che al Falcone-Borsellino schiantano il Modica al termine di novanta minuti appassionanti. I rossoazzurri di mister Franco Pannitteri si rilanciano ulteriormente in graduatoria.

Questi i risultati di Giornata:

Castelbuonese-Taormina 2-1
Città di Messina-Viagrande 3-1
San Pio X-Acireale 1-1
Igea Virtus-Giarre 3-0
Paternò-Modica 3-2
Siracusa-Milazzo 0-0
Vittoria-Rosolini 0-0

Ha riposato lo Scordia

CLASSIFICA:

Siracusa 42

Scordia 40

Milazzo 37

Viagrande 33

Acireale 32

Castelbuonese 30

San Pio X 27

Vittoria 26

Igea Virtus 26

Modica 23

Paternò 22

Giarre 22

Città di Messina 16

Rosolini 16

Taormina 10

