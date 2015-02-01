Il Paternò non si ferma più: 3-2 al Modica
Bella prova dei rossoazzurri al Falcone-Borsellino: tutti i risultati e la classifica
A cura di Anthony Distefano
01 febbraio 2015 18:27
95047.it Bella prova dei rossoazzurri che al Falcone-Borsellino schiantano il Modica al termine di novanta minuti appassionanti. I rossoazzurri di mister Franco Pannitteri si rilanciano ulteriormente in graduatoria.
Questi i risultati di Giornata:
Castelbuonese-Taormina 2-1
Città di Messina-Viagrande 3-1
San Pio X-Acireale 1-1
Igea Virtus-Giarre 3-0
Paternò-Modica 3-2
Siracusa-Milazzo 0-0
Vittoria-Rosolini 0-0
Ha riposato lo Scordia
CLASSIFICA:
Siracusa 42
Scordia 40
Milazzo 37
Viagrande 33
Acireale 32
Castelbuonese 30
San Pio X 27
Vittoria 26
Igea Virtus 26
Modica 23
Paternò 22
Giarre 22
Città di Messina 16
Rosolini 16
Taormina 10