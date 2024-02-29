Il Paterno si qualifica ai Quarti di Finale della Coppa Italia di Eccellenza

Nel match della Fase Nazionale della Coppa Italia di Eccellenza, il Paterno ha ottenuto una vittoria importante contro il Bocale, con un risultato finale di 3-1.Il Paternò ha preso il comando del gioc...

Nel match della Fase Nazionale della Coppa Italia di Eccellenza, il Paterno ha ottenuto una vittoria importante contro il Bocale, con un risultato finale di 3-1.

Il Paternò ha preso il comando del gioco al 26° minuto con il gol di Belluso e ha successivamente rafforzato il vantaggio portando il punteggio sul 2-0 con Viglianisi. Accorcia al 90′ Barnofsky per il Bocale ma al 92' Giannaula ha fissato il risultato sul 3-1.

Questa vittoria ha garantito al Paterno l'accesso ai Quarti di Finale del prestigioso torneo.

La partita è stata caratterizzata da un'intensa battaglia sul campo, con entrambe le squadre determinate a ottenere il passaggio al turno successivo.

È stata la determinazione e la tenacia del Paterno a prevalere, consentendo loro di conquistare la vittoria e di proseguire il loro percorso nella competizione.

Il prossimo impegno per il Paterno sarà il 6 Marzo, quando affronteranno il Manduria in trasferta .

Un'altra sfida impegnativa attende la squadra, ma con il morale alto dalla recente vittoria, il Paterno è determinato a continuare il suo cammino nella Coppa Italia di Eccellenza e a raggiungere traguardi ancora più prestigiosi.