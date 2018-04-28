Il piccolo Alfie è morto: l'annuncio dei genitori "Il nostro gladiatore è volato via"

l piccolo Alfie Evans è morto.Lo hanno annunciato entrambi i genitori su Facebook. "Al nostro bimbo sono spuntate le ali intorno alle 2.30. I nostri cuori sono spezzati. Grazie a tutti per il sostegno...

A cura di Redazione 28 aprile 2018 08:25

