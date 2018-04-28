Il piccolo Alfie è morto: l'annuncio dei genitori "Il nostro gladiatore è volato via"
l piccolo Alfie Evans è morto.Lo hanno annunciato entrambi i genitori su Facebook. "Al nostro bimbo sono spuntate le ali intorno alle 2.30. I nostri cuori sono spezzati. Grazie a tutti per il sostegno...
A cura di Redazione
28 aprile 2018 08:25
l piccolo Alfie Evans è morto.
Lo hanno annunciato entrambi i genitori su Facebook. "Al nostro bimbo sono spuntate le ali intorno alle 2.30. I nostri cuori sono spezzati. Grazie a tutti per il sostegno", ha scritto la mamma del bambino, Kate James. "Il mio gladiatore si è arreso e si è guadagnato le ali. Abbiamo il cuore spezzato.
Ti voglio bene figlio mio", scrive il padre, Thomas, sempre sul social network.
Il piccolo Alfie è morto: l'annuncio dei genitori "Il nostro gladiatore è volato via"