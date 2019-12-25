IL PICCOLO CATANESE VINCE PER ERRORE E CONSEGNA LA MEDAGLIA D’ORO ALLA SECONDA

Ha vinto la medaglia d'oro grazie a un errore dei giudici, ma il suo spirito sportivo ha avuto la meglio, così ha deciso di consegnarla alla seconda classificata.Protagonista di questa storia di Natal...

Ha vinto la medaglia d'oro grazie a un errore dei giudici, ma il suo spirito sportivo ha avuto la meglio, così ha deciso di consegnarla alla seconda classificata.

Protagonista di questa storia di Natale è un giovanissimo atleta, Giorgio Torrisi, 10 anni, cintura nera di karatè. Per un errore nel calcolo dei punti è stato premiato come vincitore di un torneo che si sè volto al PalaCanizzaro di Acicastello (Ct), ma quando ha scoperto di non aver realmente vinto ha scelto di consegnare la medaglia d'oro a Carlotta Bartolo, 11 anni, arrivata seconda.

La vicenda è stata ricostruita dall'edizione locale di Repubblica.it.

La settima edizione dell'International Edukarate ha visto sfidarsi 350 atleti provenienti da tutta la Sicilia. Giorgio Torrisi, di Catania, è stato giudicato il primo nella sua categoria. Ma subito dopo la premiazione gli stessi genitori del vincitore hanno intuito che c'era qualcosa che non quadrava nei punteggi.

"Mio figlio è abituato a vincere - ha raccontato Chiara, la mamma, a Repubblica - ma anche a perdere con umiltà. Ho spiegato a Giorgio che c'era stato un errore e ha voluto consegnare la medaglia a chi l'ha meritata al suo posto". "La nostra prima vittoria è questa - ha dichiarato Giuseppe Bartolo, padre di Carlotta e maestro di karatè -, trasmettere ai nostri atleti e figli i valori della lealtà".

Carlotta ha ottenuto così la sua meritata medaglia, ma il vero vincitore morale della manifestazione è stato il piccolo Giorgio.