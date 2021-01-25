IL PREMIER CONTE SI DIMETTE. DOMANI SALE AL QUIRINALE

È convocato per martedì 26 gennaio alle 9 il Consiglio dei Ministri nel corso del quale il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, comunicherà ai ministri la volontà di recarsi al Quirinale per rass...

È convocato per martedì 26 gennaio alle 9 il Consiglio dei Ministri nel corso del quale il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, comunicherà ai ministri la volontà di recarsi al Quirinale per rassegnare le sue dimissioni. A seguire, il Presidente Conte si recherà dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Questa la nota ufficiale di Palazzo Chigi che annuncia una nuova svolta nella crisi di Governo, che si è aperta il 13 gennaio con l'uscita dalla maggioranza della delegazione di Italia Viva e le dimissioni delle ministre Bellanova e Bonetti e del sottosegretario Scalfarotto.

L'obiettivo è quello di puntare all'incarico per un 'Conte ter', prima che il voto isulla relazione del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede - che vedrebbe una quasi matematica sfiducia - possa precludere la possibilità di proseguire nell'incarico come Presidente del Consiglio.