Il Presidente del Consiglio Comunale Marco Tripoli scrive al sindaco: “Degrado e violenza aumentano, necessario un presidio costante”

PATERNO’ – Cresce la preoccupazione per la sicurezza cittadina. Con una nota ufficiale indirizzata al sindaco Nino Naso il Presidente del Consiglio Comunale di Paternò, Marco Tripoli, ha sollecitato u...

PATERNO’ – Cresce la preoccupazione per la sicurezza cittadina. Con una nota ufficiale indirizzata al sindaco Nino Naso il Presidente del Consiglio Comunale di Paternò, Marco Tripoli, ha sollecitato un intervento urgente per il rafforzamento dei controlli sul territorio.

Nel documento si evidenzia come, in diverse aree della città – in particolare nel centro storico e nelle zone ad alta frequentazione – siano stati segnalati episodi di degrado urbano e assembramenti non controllati di extracomunitari, fattori che alimentano un diffuso senso di insicurezza tra i residenti. A ciò si aggiunge, come fatto più recente, la violenza sessuale avvenuta nei giorni scorsi ai danni di due giovani turiste ungheresi.

Tripoli, pur richiamando i principi di inclusione e legalità sanciti dalla Costituzione, sottolinea la necessità di agire con tempestività: «È indispensabile – scrive – garantire maggiore sicurezza e tutela della convivenza civile».

Tra le richieste avanzate al sindaco vi è quella di farsi promotore, presso il Prefetto, di un potenziamento della presenza delle forze dell’ordine a Paternò, valutando persino l’eventuale impiego di reparti militari. Obiettivo: assicurare un presidio costante e mirato nei punti più sensibili della città.

Il Presidente del Consiglio auspica infine «un intervento rapido ed efficace, capace di rispondere alle esigenze dei cittadini e tutelare l’ordine pubblico, la vivibilità e il decoro della comunità paternese».