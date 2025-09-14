Il Presidente del Consiglio Tripoli interroga l’Amministrazione: “Priorità alla sicurezza dei bambini, servono nuove strisce pedonali davanti alle scuole”

PATERNO’ – Con l’inizio del nuovo anno scolastico torna al centro del dibattito cittadino il tema della sicurezza stradale, in particolare davanti agli istituti frequentati ogni giorno da centinaia di...

PATERNO’ – Con l’inizio del nuovo anno scolastico torna al centro del dibattito cittadino il tema della sicurezza stradale, in particolare davanti agli istituti frequentati ogni giorno da centinaia di studenti.

Il Presidente del Consiglio Comunale, Marco Tripoli, ha presentato un’interrogazione al Sindaco e all’Assessore competente per chiedere il rifacimento delle strisce pedonali ormai scolorite, chiarire i tempi di intervento soprattutto nelle aree vicine alle scuole e conoscere se esista un piano di manutenzione periodica della segnaletica. Tripoli ha inoltre sollecitato l’Amministrazione a valutare l’installazione di strisce pedonali rialzate, considerate più sicure e facilmente visibili.

“La sicurezza dei pedoni, in particolare dei più piccoli, deve rappresentare una priorità assoluta”, ha dichiarato il Presidente del Consiglio.

L’iniziativa mira a richiamare l’attenzione del Comune sull’urgenza di interventi concreti, capaci di garantire maggiore tutela ai cittadini e ridurre i rischi legati al traffico veicolare nelle zone scolastiche.