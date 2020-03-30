IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE BILANCIO, MARZOLA PROPONE DI REDIGERE E APPROVARE IL BILANCIO PREVENTIVO 2020 IN TEMPI CELERI.

Viviamo una situazione d’emergenza senza precedenti e l’arrivo dei fondi regionali e nazionali costituisce una fiammella di speranza per tanti.Nel mio ruolo di presidente della Commissione Bilancio av...

Viviamo una situazione d’emergenza senza precedenti e l’arrivo dei fondi regionali e nazionali costituisce una fiammella di speranza per tanti.



Nel mio ruolo di presidente della Commissione Bilancio avverto forte la necessità di redigere e approvare il Bilancio Preventivo 2020 in tempi celeri.



Lo ritengo più che mai opportuno perché, in questo momento d’emergenza, lo strumento finanziario darebbe modo di dare avvio ad una nuova programmazione per la città e i cittadini. Tutto sta cambiando e dobbiamo essere in grado di riuscire, in tempo e con razionalità, ad affrontare ogni situazione che si evolverà da oggi in poi nella nostra città.



Per questo è necessario il coinvolgimento del Consiglio Comunale e di tutte le forze politiche, mettendo da parte personalismi ed azioni non condivise, che non favoriscono azioni incisive e necessarie, ora più che mai, per affrontare con serietà questa emergenza.

L'approvazione del Bilancio di previsione è il passo più importante per avviare una programmazione puntuale che eviti singole azioni sparse che rischiano di non centrare gli obiettivi, facendo perdere risorse che oggi sono, ancor più di prima, fondamentali.

Mi auguro che l'amministrazione voglia accogliere questa richiesta, mettendo la Commissione che presiedo e tutto il Consiglio Comunale nelle condizioni di poter lavorare, secondo le misure di sicurezza previste dal Decreto di Emergenza Sanitaria per il contenimento della diffusione del Covid-19, per il bene della comunità che tutti noi rappresentiamo.