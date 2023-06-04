IL PROGETTO "AIUTI ALIMENTARI",L'INIZIATIVA DELL'ASSOCIAZIONE BEYOND

L’associazione Beyond invita le famiglie a basso reddito a fare richiesta per avere aiuti alimentari .Da un anno e mezzo porta avanti il progetto “ AIUTI ALIMENTARI “ si occupa di distribuzione e cons...

Da un anno e mezzo porta avanti il progetto “ AIUTI ALIMENTARI “ si occupa di distribuzione e consegna di beni di prima necessità alle famiglie a basso reddito del comune di Paternò e paesi limitrofi ma anche a extracomunitari, anziani che non arrivano a fine mese con le pensioni e tutti coloro che si trovano in difficoltà .

Una realtà concreta che come già detto esiste a Paternò da un anno e mezzo .

La presidente Denise D’Amanti dichiara in una sua intervista : "In questa vita siamo solo di passaggio e allora proprio per questo motivo siamo chiamati ad aiutare il prossimo in questo passaggio. poche semplici parole ma concrete proprio come il suo progetto".

Il Beyond lo scorso anno è stato impegnato negli aiuti alimentari verso i nostri fratelli Ucraini nel territorio di Roma .

Per aderire basta seguire le indicazioni della locandina , pochi documenti e una email .