La bagarre sul progetto culturale per le scuole: l'intervento della Pro Loco

Riceviamo e pubblichiamo. La presidente Sambataro: "Non verrà percepito nemmeno un euro

95047.it Riceviamo e pubblichiamo dalla presidente della Pro Loco, Salvina Sambataro:

"La Pro Loco di Paternò in relazione al comunicato stampa inviato dal comune di Paternò “Parte il progetto turistico del comune riservato alle scuole” intende fare alcune precisazioni :

Il progetto con le scuole parte dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune e i rappresentanti scolastici, per attivare un turismo sostenibile di ampio respiro che prevede il coinvolgimento delle scuole Paternesi, della Provincia, Siciliane e non solo a visitare la nostra città

Abbiamo formato giovani addetti all’accoglienza per garantire al visitatore un servizio degno di una città moderna che si affaccia alla promozione turistica.

Per attivare una giusta informazione e promozione, la Pro loco riteneva fosse necessario avvalersi di professionisti che come mestiere facessero gli operatori turistici. La Summer azienda che si occupa di turismo scolastico ha sottoposto all’attenzione della Pro Loco una sua proposta che si presentava in perfetta sintonia con l’idea nostra progettuale e gli obiettivi che volevamo raggiungere , quindi dopo diversi incontri si è ritenuto opportuno siglare un protocollo d’intesa con l’agenzia.

La Summer azienda che da 11 anni opera nel settore turistico (senza rapporti di elusività con la Pro Loco) si è preso carico della nostra richiesta promuovendo nelle scuole di Paternò, Provinciali e non solo il pacchetto “dalle tradizioni alle innovazioni” mettendo a disposizione la sua azienda e il suo personale, realizzando foglietti informativi sui percorsi e quant’altro riuscendo a coinvolgere numerose scuole che hanno aderito alla proposta.

La Summer ha valutato il pacchetto stabilendone i costi sulla scia di altri pacchetti promossi per iniziative similari. (Pienamente accettato dalle scuole di Paternò)

La Summer ha inoltre firmato protocolli d’intesa con la Pro Loco al fine di utilizzare i nostri accompagnatori e garantire una retribuzione attraverso i voucher, firmato il protocollo d’intesa con i Cantastorie e inviato al Comune la richiesta di Patrocinio non oneroso per apertura monumenti collina storica.

La Summer, grazie al protocollo d’intesa, inoltre promuoverà Paternò e i suoi pacchetti turistici, all’interno di fiere nazionali ed internazionali dedicate al turismo scolastico

Il pacchetto comprende:

visita al centro interattivo dove e possibile vedere le bellezze del nostro territorio e visitare al primo piano di palazzo delle arti una mostra che racconta attraverso i cartelloni pubblicitari la storia del cinema ,dal muto ai nostri giorni.

visita collina storica e i suoi monumenti

visita più spettacolo di 50 minuti al piccolo teatro “si ma scuti ti lu cuntu” rivolto alle nostre tradizioni popolari rivisitato dai cantastorie.

Il percorso dei ragazzi sarà accompagnato dal calore e simpatia dei nostri accompagnatori al fine di rendere la visita una bella esperienza

Si è voluto inserire il percorso all’interno delle gite scolastiche in programmazione in tutti gli istituti per far conoscere Paternò e perché no fare risparmiare le famiglie sui costi delle gite fuori porta.

N.B: il Comune e la Pro Loco non percepiranno un euro dal progetto sopra elencato!"