IL PROSSIMO 22 MAGGIO TORNA LA CATANIA-ETNA. , DOPO UNA LUNGA PAUSA DURATA 11 ANNI

Torna la Catania-Etna. Dopo una lunga pausa durata 11 anni, il prossimo 22 maggio i tornanti dell’Etna ospiteranno la 46° edizione della storica competizione sportiva.

Nata negli anni 20, l’edizione numero zero si svolse nel 1924, la gara ha avuto alterne fortune. Motivi di sicurezza hanno imposto lo stop, ma quest’anno, vista anche l’assenza di pubblico per il rispetto delle normative anti Covid, la competizione non solo ci sarà ma si potrà svolgere anche con maggiori standard di sicurezza. Il percorso, 4,7 km, si snoda tra i luoghi più suggestivi del vulcano.

“In queste ore – spiega l’organizzatore – Mike Cannizzaro - si stanno mettendo a punto gli ultimi particolari. Il tracciato, dove sono presenti guardrail di ultima generazione, è stato studiato attentamente e messo in sicurezza nei punti critici con chicane e speciali balle di fieno. Siamo riusciti a superare tutti gli ostacoli. E questo è stato possibile grazie alla collaborazione dei vari Enti coinvolti, a cominciare da Parco dell’Etna e Città Metropolitana di Catania”.

L’evento è reso possibile anche grazie alla collaborazione delle amministrazioni comunali di Nicolosi e Belpasso e al prezioso supporto dell’Automobile club di Catania. Le iscrizioni sono state già aperte. Gli organizzatori prevedono la partecipazione di oltre 200 piloti, provenienti anche da altre regioni d’Italia.

All’evento sarà presente un osservatore di Aci sport. “Puntiamo – spiega Cannizzaro - ad ottenere l’abilitazione per il Trofeo italiano velocità montagna. La Catania-Etna sarà valida per il campionato siciliano di Aci sport.

Il programma: prove sabato 22 maggio e gara il giorno dopo suddivisa in due manche.

A decretare i vincitori sarà il miglior tempo. Saranno inoltre premiati i primi 10 assoluti. Alla gara parteciperanno diverse scuderie siciliane e della provincia di Catania in particolare.

Approfondimenti e informazioni sulla gara si trovano su cataniaetnacronoscalata.it .

Un plauso, in un momento complicato, va a quanti si sono impegnati per far ritornare il rombo dei motori sui tornanti dell’Etna, su tutti: Mike Cannizzaro, Luciano Zuccarello, Max Lo Verde, Pro loco di Nicolosi, Catania corse e Belpasso corse.

Tutti i dettagli dell'evento saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà il prossimo 18 maggio.