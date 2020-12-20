IL RITORNO DI POSTALMARKET, IN COPERTINA DILETTA LEOTTA

Direttamente dagli anni Settanta e Ottanta il celebre catalogo per la vendita di prodotti e articoli Made in Italy sta per tornare. Sia in formato cartaceo che in una più evoluta versione digitaleL’id...

Direttamente dagli anni Settanta e Ottanta il celebre catalogo per la vendita di prodotti e articoli Made in Italy sta per tornare. Sia in formato cartaceo che in una più evoluta versione digitale

L’idea imprenditoriale (vincente) della vendita per corrispondenza che ha dominato gli anni Settanta e Ottanta si prende la sua rivincita. Postalmarket, il progenitore del più evoluto sistema di vendita online, torna infatti nelle cassette della posta degli italiani.

La versione 3.0 del celebre catalogo che pubblicizzava articoli e prodotti Made in Italy di ogni genere e settore – e che arrivava a casa due volte all’anno – si evolve in un portale pop dedicato alle imprese italiane di grandi e medie dimensioni per la vendita classica da e-commerce e a quelle più piccole, fino ad arrivare ai piccoli commercianti e alle loro associazioni di categoria: nell’area marketplace e dropshipping.

Ma nessun rimpianto per i nostalgici del genere. Postalmarket tornerà anche carta stampata, dando spazio a curatori di spicco per ogni categoria: moda, design, beauty, food & wine, tech riaccendendo quella passione per gli acquisti che qualche decennio fa cresceva ad ogni pagina.

Così come all’epoca, sulla cover di ogni numero ci sarà il volto di un personaggio noto. Ad aprire le danze del nuovo corso, che prenderà il via ufficiale dal 2021, sarà Diletta Leotta. «È per me un onore essere stata scelta per la copertina del primo numero del nuovo POSTALMARKET, che nel passato ha ospitato grandi icone di bellezza, da Cindy Crawford a Claudia Schiffer, da Carla Bruni a Monica Bellucci. È quindi un grande privilegio comparire sul mitico catalogo che ha fatto scoprire agli italiani la vendita per corrispondenza, anticipando di alcuni decenni il successo della vendita online» ha commentato.

Insomma, un vero tuffo nel passato con tanto di jingle – «Con Postalmarket sai uso la testa, e ogni pacco che mi arriva è una festa» – incluso.