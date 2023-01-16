IL SALUTO A BIAGIO CONTE, LA SALMA IN CORTEO PER IL CENTRO. DOMANI I FUNERALI

In migliaia con in testa l'arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice stanno portando la salma di Biagio Conte da via Decollati, sede della Missione Speranza e Carità, alla Cattedrale.La salma, una cassa...

