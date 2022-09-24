IL SALUTO DEL PAPÀ DEL PICCOLO MATTIA: “TORNEREMO A GIRAR IN VESPA E TIRAR BACI, MATTIA SALUTA TUTTI”

Trovato il corpo del piccolo Mattia, in un campo a Trecastelli.Il corpo è stato trovato dai carabinieri, su segnalazione di un cittadino.Il campo è adiacente al fiume Nevola. I resti sono in avanzato...

Trovato il corpo del piccolo Mattia, in un campo a Trecastelli.

Il corpo è stato trovato dai carabinieri, su segnalazione di un cittadino.

Il campo è adiacente al fiume Nevola. I resti sono in avanzato stato di decomposizione. Per l'identificazione saranno necessari autopsia ed esame del Dna, che la Procura avrebbe già disposto.

"Ormai le speranze sono finite" ha detto all'ANSA Tiziano Luconi, il padre del piccolo Mattia, 8 anni, disperso nell'alluvione del 15 settembre, il cui corpo è stato rinvenuto in un campo nel territorio di Trecastelli, nei pressi di via SS Trinità. Né il padre né la madre andranno nel luogo in cui è stato trovato il corpo, ha aggiunto.

"So che trovarlo in vita è impossibile ma almeno voglio una tomba su cui piangere". Così la mamma di Mattia, Silvia Mereu, si era rivolta ai cronisti nel punto in cui si erano concentrare le ricerche del figlio negli stessi attimi in cui in un'altra zona veniva ritrovato il corpo del piccolo. La donna era arrivata nel punto dove i soccorritori stavano cercando il bambino proprio per chiedere che le ricerche non si interrompessero.

Il corpo del piccolo Mattia è stato rinvenuto a circa 13 km di distanza da Farneto, la località di Castelleone di Susa in cui la sera del 15 settembre abbandonò l'automobile, trascinata dalla piena, insieme alla madre Silvia Mereu, uscendo dal finestrino. I due erano poi stati separati dalla violenza dell'acqua: la madre è stata trovata infreddolita e ferita a un paio di km di distanza.

Con la seguente didascalia “Torneremo a girare in vespa e a tirar baci, Mattia saluta tutti, vi vogliamo bene”, il papà ha ha voluto “salutare” il suo bambino

Una vecchia Vespa e a bordo sorridenti loro due, il piccolo Mattia Luconi e dietro di lui il suo papà Tiziano.