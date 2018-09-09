IL SANTUARIO DEL TINDARI DIVENTA BASILICA MINORE PONTIFICIA

La Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti della Santa Sede con decreto a firma del cardinale Robert Sarah, ha elevato il santuario mariano di Tindari, nel messinese, alla dig...

La Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti della Santa Sede con decreto a firma del cardinale Robert Sarah, ha elevato il santuario mariano di Tindari, nel messinese, alla dignità di Basilica Pontificia Minore. Si tratta di un particolare titolo che viene concesso ad alcune chiese in possesso di determinati requisiti, tra i quali la grandezza del tempio, il valore artistico, l’intensa spiritualità, e che siano luogo di pellegrinaggio cristiano.

Attualmente in Italia le Basiliche Minori sono circa 500. L’attuale santuario ingloba all’interno, dietro l’abside, l’antico tempio cinquecentesco. I lavori di costruzione iniziarono l’8 dicembre 1957 con la posa della prima pietra benedetta da Papa Pio XII. Il 6 settembre del 1975 l’allora vescovo di Patti, Giuseppe Pullano, benedisse l’interno del nuovo santuario, che venne poi consacrato dall’arcivescovo di Palermo, cardinale Salvatore Pappalardo.