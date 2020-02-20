95047

IL SINDACATO USB DEI VIGILI DEL FUOCO SOLLECITA IL SINDACO DI PATERNO’ PER LA RICLASSIFICAZIONE DELLA SEDE DEI VVFF

Il coordinatore regionale Usb dei vigili del Fuoco Sicilia, Carmelo Barbagallo,  ha inviato una nota-sollecito al  sindaco di Paternò, Nino Naso,  con la quale chiede la riclassificazione delle sede d...

20 febbraio 2020 11:23
Il coordinatore regionale Usb dei vigili del Fuoco Sicilia, Carmelo Barbagallo,  ha inviato una nota-sollecito al  sindaco di Paternò, Nino Naso,  con la quale chiede la riclassificazione delle sede di Paternò

In riferimento alle note inviate, questa OS ,chiede alla SV, viste le peculiarità del territorio di Paternò e zone di pertinenza, di inviare al dipartimento dei vigili del fuoco, una nota  di sollecito ,per fare-sì,che detto Distaccamento ,uno tra  i più importanti,e tra i primi nel territorio come numeri di interventi ,la possibilità di riclassificare la sede a massima categoria SD5.

La scrivente,in allegato invia le note inviate dal comune di Acireale e relative comunicazioni( positive) da parte del dipartimento.

Sicuri di un vostro riscontro, conclude Carmelo Barbagallo

