IL SINDACO DI CATANIA HA DISPOSTO LA CHIUSURA' IMMEDIATA DI TUTTE LE ATTIVITÀ' COMMERCIALI AD ESCLUSIONE DI QUELLE DI PRIMA NECESSITA'

Chiuse tutte le attività commerciali a Catania, fatta eccezione di farmacie, delle attività alimentari e di prima necessità. A disporre la chiusura il sindaco, Salvo Pogliese, in accordo con la Prefettura, a seguito anche della seconda vittima per maltempo registrata nel territorio etneo.

“Tutti gli uomini e le donne della Protezione Civile con i volontari stanno lavorando per rispondere alle centinaia di chiamate di emergenza, insieme ai Vigili del Fuoco e alle Forze dell’Ordine.

Sono tanti i cittadini intrappolati che chiedono interventi di emergenza per il livello raggiunto dalla pioggia, quasi 150 ml caduti in poche ore. – scrive il primo cittadino sui social – Esorto tutta la popolazione a non uscire di casa se non per ragioni di emergenza, perché le strade sono invase dall’acqua. Sono in contatto con la Protezione civile nazionale e nelle prossime ore faremo una riunione con il Prefetto e le altre forze dell’ordine per fronteggiare il disastro di queste ore.”

Inoltre, tutte le attività didattiche (lezioni, esami, lauree) dei corsi di studio dell’Università di Catania previste per la settimana in corso (da martedì 26 fino a sabato 30 ottobre 2021) – incluse quelle nelle sedi decentrate di Ragusa e Siracusa – si terranno esclusivamente in modalità a distanza tramite piattaforma MS Teams. Le strutture dell’Ateneo rimarranno aperte per tutte le altre attività.

A causa delle avverse condizioni atmosferiche, la chiusura del Terminal C -prevista per giorno 1 novembre- è anticipata ad oggi martedì 26 ottobre. Tutte le operazioni di volo verranno quindi eseguite al Terminal A.

L’Aeronautica Militare ha emesso un avviso di fenomeni intensi indicando la possibilità di precipitazioni a carattere di eccezionalità.

Di seguito, il bollettino integrale emesso pochi minuti fa per la giornata del 27 OTTOBRE 2021

