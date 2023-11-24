IL SINDACO DI CATANIA NON CHIUDE LE SCUOLE E VIENE MINACCIATO: “TI SPARO IN TESTA”. LA SUA REAZIONE: “NON FAREBBERO MALE A MOLTI DI VOI DOPPI TURNI GIORNALIERI”

Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha denunciato di aver ricevuto minacce di violenza attraverso i social media da parte di un utente "risentito" per la mancata chiusura delle scuole nel Comune e...

Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha denunciato di aver ricevuto minacce di violenza attraverso i social media da parte di un utente "risentito" per la mancata chiusura delle scuole nel Comune etneo durante le avverse condizioni meteorologiche previste per giovedì 23 novembre.

Trantino ha reso pubblico l'episodio condividendo uno screenshot del messaggio intimidatorio ricevuto alle 21:21 sul suo profilo Facebook. Nel messaggio, l'utente avrebbe scritto: "Se non metti allerta meteo domani ti sparo in testa", esprimendo la propria frustrazione per la mancata adozione di misure precauzionali.

In risposta alle minacce, il sindaco Trantino ha sottolineato la serietà delle allerte meteo e ha difeso la sua decisione di non chiudere le scuole, affermando: "Capisco fareste di tutto per saltare un giorno di scuola, ma le allerte meteo sono una cosa seria da diramare solo in condizioni di rischio". Ha assicurato che, in caso di emergenza, avrebbe adottato le misure necessarie per garantire la sicurezza della comunità.

Trantino ha anche commentato la qualità dei messaggi ricevuti, evidenziando la presenza di espressioni sgrammaticate e volgari. Ha concluso dicendo: "Non farebbero male a molti di voi doppi turni giornalieri", indicando una certa insensibilità e mancanza di rispetto nel modo in cui alcuni cittadini hanno espresso le proprie preoccupazioni.