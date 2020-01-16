IL SINDACO DI PATERNO' INCONTRA CONSOLE E AMBASCIATORE DEL KAZAKISTAN

Paternò ancora una volta protagonista a livello nazionale ed internazionale. Il sindaco dott. Antonino Naso è stato invitato ed ha partecipato nel primo pomeriggio di ieri 15 gennaio 2020 all'evento d...

Paternò ancora una volta protagonista a livello nazionale ed internazionale. Il sindaco dott. Antonino Naso è stato invitato ed ha partecipato nel primo pomeriggio di ieri 15 gennaio 2020 all'evento di inaugurazione del nuovo consolato del Kazakistan in Sicilia che avrà sede a Messina. L'evento di natura diplomatico, istituzionale e culturale, si è svolto nel suggestivo scenario di Palazzo Biscari a Catania.

Presenti all'evento personalità del mondo della cultura, delle istituzioni, esponenti illustri del mondo dell'economia, dei media e del sociale. Il nuovo console del Kazakistan in Sicilia Alessandro Arborio ha citato i sindaci invitati e presenti: quello di Messina Cateno De Luca, di Catania Salvo Pogliese, di Taormina Mario Bolognari e di Paternò Nino Naso.

Il primo cittadino paternese è stato citato molto positivamente ed è stata messa in evidenza Paternò come la città dell'astronauta Luca Parmitano, attuale comandante della Stazione Spaziale Internazionale. È noto che la navicella spaziale del nuovo viaggio di Parmitano è partita dalla base del Kazakistan.

Ed è stata ricordata la presenza del sindaco Naso nei giorni del lancio spaziale. Il sindaco ha già invitato il console in Sicilia Arborio e l'ambasciatore del Kazakistan a venire a visitare Paternò. L'esperto culturale del Comune di Paternò il giornalista Salvo Fallica ha già invitato ai prestigiosi eventi culturali che si svolgeranno a Paternò il console del Kazakistan, che ha molto apprezzato l' invito.

Il sindaco Nino Naso ha espresso gioia e pura soddisfazione per come l'immagine positiva di Paternò sul piano istituzionale e culturale si stia rafforzando a livello regionale, nazionale ed internazionale. Per essere competitivi nel mondo globale occorre lavorare ad alti livelli, costruire importanti relazioni culturali. “Anche in questa ottica - aggiunge Naso - si sta rivelando preziosa la collaborazione dell'esperto culturale Salvo Fallica, che con la sua autorevolezza ed i suoi dialoghi culturali rafforza la nostra proiezione a livello nazionale ed internazionale.

È un valore aggiunto e collabora con rigore e serietà alla crescita di Paternò". "Resto assolutamente convinto - conclude il sindaco - che la crescita di relazioni culturali e diplomatiche sono fondamentali per lo sviluppo del territorio".