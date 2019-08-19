IL SINDACO DI PATERNÒ, RISPONDE ALLA RICHIESTA DI DUE CITTADINI TRASMESSO SU "INDIGNATO SPECIALE"
Arriva oggi, la replica del Sindaco Nino Naso, al video protesa di Barbara contro contro le barriere architettoniche andato in oggi nella rubrica "indignato speciale" del 15 luglio.CLICCA QUA PER GUAR...
A cura di Redazione
19 agosto 2019 14:20
Arriva oggi, la replica del Sindaco Nino Naso, al video protesa di Barbara contro contro le barriere architettoniche andato in oggi nella rubrica "indignato speciale" del 15 luglio.
Andato in oggi sul Tg5 delle ore 13 nella rubrica "indignato speciale" il video protesa di Barbara contro contro le barriere architettoniche
Ecco il video della protesta