95047

IL SINDACO DI PATERNÒ, RISPONDE ALLA RICHIESTA DI DUE CITTADINI TRASMESSO SU "INDIGNATO SPECIALE"

Arriva oggi, la replica del Sindaco Nino Naso, al video protesa di Barbara contro contro le barriere architettoniche andato in oggi nella rubrica "indignato speciale" del 15 luglio.CLICCA QUA PER GUAR...

A cura di Redazione Redazione
19 agosto 2019 14:20
IL SINDACO DI PATERNÒ, RISPONDE ALLA RICHIESTA DI DUE CITTADINI TRASMESSO SU "INDIGNATO SPECIALE" -
News
Condividi

Arriva oggi, la replica del Sindaco Nino Naso, al video protesa di Barbara contro contro le barriere architettoniche andato in oggi nella rubrica "indignato speciale" del 15 luglio.

CLICCA QUA PER GUARDARLO

Andato in oggi sul Tg5 delle ore 13 nella rubrica "indignato speciale" il video protesa di Barbara contro contro le barriere architettoniche

Ecco il video della protesta

CLICCA QUA PER GUARDARLO

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047