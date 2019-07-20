IL SINDACO NINO NASO ELETTO NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL ETNA

In data odierna l'Assemblea dei Soci del GAL Etna ha eletto i nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione per il prossimo triennio (2019-2021), si tratta dei sindaci Nino Naso (Paternò), Antonio...

In data odierna l'Assemblea dei Soci del GAL Etna ha eletto i nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione per il prossimo triennio (2019-2021), si tratta dei sindaci Nino Naso (Paternò), Antonio Bonanno (Biancavilla) e Angelo D'Agate (Adrano) eletti dai soci pubblici nonché di Vincenzo Maccarrone, Antonio Di Marzo, Gaetano Agliozzo e Maria Teresa Sapia dalla parte privata.

Nei prossimi giorni il presidente Maccarrone convocherà il nuovo Consiglio per l'elezione del nuovo presidente.

I consiglieri, che non percepiranno nessun compenso per la nuova carica, si metteranno subito a lavoro in sinergia con l'Ufficio di Piano, per il prossimo autunno infatti è prevista l'uscita dei - tanto attesi - bandi di finanziamento sui fondi del PSR SICILIA 2014/2020

Paternò per la prima volta entra a far parte del Consiglio d’Amministrazione con il proprio Sindaco Naso, che di certo rappresenterà tutto il territorio e gli 11 comuni del Gal che hanno la necessità di utilizzare al meglio le risorse al fine di sviluppare il territorio ed agevolare i privati ad investire.

Ho presenziato alla riunione, dichiara il vice sindaco, Ignazio Mannino, come rappresentate del Comune di Paternò e reputo questo risultato importante per la nostra comunità e ringrazio i Sindaci tutt'uno che non hanno mai messo in discussione l’importante presenza del nostro Comune. È una vittoria per tutta la nostra Comunità e mi onora aver portato a compimento il percorso tracciato dal sindaco con il risultato di ieri.