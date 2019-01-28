IL SINDACO PUBBLICA IL VIDEO DI UNO ‘’ZOZZONE’
A cura di Redazione
28 gennaio 2019 21:07
Tolleranza zero contro i cittadini, chiamati simpaticamente “i nuovi zozzoni ”, che sporcano le strada. Così il sindaco di Paternò, Nino Naso, ha deciso di pubblicare su Internet le immagini realizzate da telecamere nascoste che colgono in flagrante alcuni cittadini mentre abbandonano i rifiuti per strada
Questo il post del primo cittadino: “Presi anche questi, acciuffati e multati.
Continuiamo a lavorare per una Paternò più pulita!
