95047

IL SINDACO PUBBLICA IL VIDEO DI UNO ‘’ZOZZONE’

Tolleranza zero contro i cittadini, chiamati simpaticamente “i nuovi zozzoni ”, che sporcano le strada. Così il sindaco di Paternò, Nino Naso, ha deciso di pubblicare su Internet le immagini realizzat...

A cura di Redazione Redazione
28 gennaio 2019 21:07
IL SINDACO PUBBLICA IL VIDEO DI UNO ‘’ZOZZONE’ -
Paternò
News
Condividi

Tolleranza zero contro i cittadini, chiamati simpaticamente “i nuovi zozzoni ”, che sporcano le strada. Così il sindaco di Paternò, Nino Naso, ha deciso di pubblicare su Internet le immagini realizzate da telecamere nascoste che colgono in flagrante alcuni cittadini mentre abbandonano i rifiuti per strada

Questo il post del primo cittadino: “Presi anche questi, acciuffati e multati.
Continuiamo a lavorare per una Paternò più pulita!

GUARDA IL VIDEO QUA

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047