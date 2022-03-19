IL SINGOLO DI ALESSIO COPPOLA “C’ERA UNA VOLTA” DA OGGI DISPONIBILE SU TUTTE LE PIATTAFORME DIGITALI

C'era una volta il primo singolo nel neo cantante paternese Alessio Coppola in arte Ale, disponibile dal 19 Marzo su Spotify e su tutte le piattaforme digitali.Un brano che affronta il tema dell'amore...

C'era una volta il primo singolo nel neo cantante paternese Alessio Coppola in arte Ale, disponibile dal 19 Marzo su Spotify e su tutte le piattaforme digitali.

Un brano che affronta il tema dell'amore non corrisposto un tema molto attuale ai nostri giorni e poi ancora la rabbia, la rassegnazione e la voglia di non arrendersi tutto racchiuso in questo brano dai ritmi inizialmente lenti ma che si trasforma in un urlo di rabbia e di amore già dalla prima strofa per poi finire nei temi favolistici della seconda parte dove l'autore si paragona al noto personaggio favolistico Cyrano il quale si nasconde dietro un'altro, a causa del suo brutto aspetto, pur di rendere felice la sua amata. Tutto questo contornato da ritmi moderni e rockeggianti che rendono il brano d'impatto e chiaro già dal primo ascolto.