IL TAEKWONDO DEL TEAM DI TONY MARLETTA 5 ORO NAZIONALI VINTI A ROMA

Il Team Taekwondo Marletta di Paternò ha ribadito le proprie capacità al recente Torneo Nazionale Kim & Liú 2024 tenutosi il Venerdì 31 Maggio e Sabato 1 Giugno presso il prestigioso Foro Italico di Roma, portando a casa un totale di 9 medaglie, di cui ben 5 d'oro, e affermandosi come una delle squadre più competitive nel panorama del Taekwondo nazionale.

Sotto la guida esperta del Maestro Tony Marletta, la squadra che in occasione del nazionale di Roma composta da Coach Federale Giorgia Catena, Assistente Stefano Distefano e Team Manager Santo Di Bella ha dimostrato una combinazione di abilità tecnica, determinazione e spirito di squadra che ha portato al risultato.

I primi classificati, Luigi Pappalardo, Daniele Asero, Giuseppe Minuto, Ginevra Grazioso e Antonio Testa, hanno conquistato il titolo di Campioni Nazionali nella categoria Children e Kids, lasciando il segno con il loro straordinario talento e forza. Il loro impegno e la loro determinazione sul campo gara sono stati il fiore all'occhiello della squadra, portando a casa un impressionante bottino di medaglie d'oro.

Inoltre, un plauso speciale va al coach Tony Marletta, le cui capacità di leadership e guida hanno svolto un ruolo fondamentale nel successo del team.

Il suo impegno nel formare e ispirare gli atleti ha contribuito in modo significativo alla crescita e al successo.

La loro vittoria è un tributo al duro lavoro, alla dedizione e alla passione degli atleti e dello staff, e un motivo di grande orgoglio per la comunità di Paternò, per la Sicilia.

