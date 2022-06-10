IL TASER ARRIVA A PATERNO', DAL 13 GIUGNO OPERATIVA LA PISTOLA A IMPULSI ELETTRICI

Da lunedì 13 giugno, il taser arriverà anche a Milazzo, Taormina, Acireale, Paternò, Gravina di Catania, Palagonia e Sant’Agata di Militello.È ormai in fase avanzata il cronoprogramma per l’avvio dell...

È ormai in fase avanzata il cronoprogramma per l’avvio dell’operatività del taser in tutti i capoluoghi di provincia italiani e, per le restanti località sede di Commissariati di Polizia, Compagnie dei Carabinieri e Reparti della Guardia di Finanza interessati, il servizio verrà gradualmente attivato in base al completamento delle attività formative sul territorio

“L’introduzione del taser nelle dotazioni effettive di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza – spiega il Sottosegretario all’Interno Nicola Molteni – sta confermando tutte le aspettative in termini di efficacia deterrente, affermandosi come uno straordinario strumento di tutela dell’incolumità degli operatori di pubblica sicurezza e dei cittadini”.