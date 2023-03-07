IL TENENTE COLONNELLO GIUSEPPE CIPRIANO E IL MAGGIORE MARCO MENEGHELLO LE VITTIME DELL'INCIDENTE AEREO DI GUIDONIA

I due piloti morti sono il Tenente Colonnello Giuseppe Cipriano (48 anni) e il Maggiore Marco Meneghello (45 anni). La notizia è stata comunicata alle famiglie dei due Ufficiali, alle quali il Capo di...

I due piloti morti sono il Tenente Colonnello Giuseppe Cipriano (48 anni) e il Maggiore Marco Meneghello (45 anni). La notizia è stata comunicata alle famiglie dei due Ufficiali, alle quali il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, a nome dell’intera Forza Armata, si stringe in un profondo segno di vicinanza e cordoglio.

Il Tenente Colonnello Giuseppe Cipriano, nato a Taranto il 5 febbraio del 1975, era entrato in Aeronautica Militare nel 1996 con il 117° corso Allievo Ufficiale Pilota di Complemento. Presso il 60° Stormo di Guidonia era pilota istruttore di volo sui velivoli: U208A, Aliante G103, MB339-CD. Aveva all’attivo 6000 ore di volo, effettuate anche in operazioni fuori dai confini nazionali.

Il Maggiore Marco Meneghello, nato a Legnago (VR) il 18 agosto del 1977, era entrato in Aeronautica Militare nel 1999 con il 119° corso Allievo Ufficiale Pilota di Complemento. Presso il 60° Stormo di Guidonia era pilota istruttore di volo sui velivoli: U208A, Aliante G103. Aveva all’attivo 2600 ore di volo, effettuate anche in operazioni fuori dai confini nazionali.

Il Sindaco di Guidonia: “pilota eroe per aver evitato le case”

“Sui cieli di Guidonia Montecelio si è purtroppo consumata una tragedia: due aerei probabilmente sono entrati in collisione e sono precipitati.

Uno in un prato a Colle Fiorito, l’altro in centro abitato ma per miracolo o per l’eroismo del pilota l’aereo è precipitato all’interno di una via peraltro anche stretta, evitando le abitazioni“: è il racconto del sindaco di Guidonia Montecelio, Mauro Lombardo, giunto sul luogo della tragedia dove sono precipitati due aerei del 60° stormo. “Il comune – ha aggiunto – si stringe intorno all’aeronautica Militare che proprio quest’anno festeggia i cento anni.

Stavamo iniziando le celebrazioni per questo centenario, purtroppo funestati da questa terribile tragedia“.

Piloti dell’Aeronautica Militare morti a Guidonia: il cordoglio delle Istituzioni

“La notizia della morte dei due piloti dell’Aeronautica militare nell’incidente aereo avvenuto a Guidonia, nei pressi di Roma, ci riempie di tristezza. A nome del governo esprimo le mie più profonde condoglianze e la mia vicinanza alle famiglie, ai colleghi del 60° Stormo e all’intero corpo dell’Aeronautica militare. A loro vanno le nostre preghiere“. Lo dichiara il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una nota.

“E’ con profondo dolore che ho appreso la terribile notizia della morte di due piloti per un incidente aereo avvenuto nei pressi di Guidonia. Alle famiglie e ai vertici dell’Aeronautica Militare giungano le mie più sentite condoglianze“. Così Ignazio La Russa, presidente del Senato.