Il Tenente Della Corte lascia Paternò: promosso a comandante di Gravina

Un lavoro quotidiano ed incessante conclusosi con la meritata promozione. Al Nucleo operativo di piazza della Regione arriva il tenente Lucarelli

Lascia la Compagnia dei carabinieri di Paternò al termine di tre intensi anni di servizio. Un impegno quotidiano in nome dell'Arma e della incolumità dei cittadini. Non si tratta di parole spese a caso o, ancor peggio, di circostanza: è bensì la testimonianza sul campo di una attività dalla quale non ci si è risparmiati un solo istante.

Il Tenente Martino Della Corte, com’è giusto che sia, è stato promosso. Promosso alla guida della vasta Compagnia dei carabinieri di Gravina di Catania. Si è ufficialmente chiusa, dunque, la sua esperienza a capo del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia di piazza della Regione. In questi anni lo abbiamo visto al fianco del comandante e Capitano Lorenzo Provenzano in una lotta incessante alla criminalità su tutto il territorio: Paternò, ma non solo, nel mirino di serratissime attività d’indagine. Molte volte si è trattato di un lavoro oscuro dal quale sono però dipese le sorti di inchieste rischiose e complicate; così come, in altre circostanze, è stato necessario essere - anche visivamente - in prima linea.

Martino Della Corte, 29 anni, è stato personalmente impegnato in un momento storico in cui soprattutto la microcriminalità ha provato ad alzare il tiro: un lavoro, si diceva, quotidiano svolto senza badare all’ora segnata dall’orologio né tantomeno alla complessità delle indagini. Il suo posto è stato appena preso dal Tenente Francesco Lucarelli. Per Della Corte la nuova sfida è appena cominciata. E la vivrà come sempre: come una missione da portare a compimento in nome della giustizia.