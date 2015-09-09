95047

Il Tenente Della Corte lascia Paternò: promosso a comandante di Gravina

Un lavoro quotidiano ed incessante conclusosi con la meritata promozione. Al Nucleo operativo di piazza della Regione arriva il tenente Lucarelli

A cura di Anthony Distefano
09 settembre 2015 07:54
95047.it Lascia la Compagnia dei carabinieri di Paternò al termine di tre intensi anni di servizio. Un impegno quotidiano in nome dell’Arma e della incolumità dei cittadini. Non si tratta di parole spese a caso o, ancor peggio, di circostanza: è bensì la testimonianza sul campo di una attività dalla quale non ci si è risparmiati un solo istante.
Il Tenente Martino Della Corte, com’è giusto che sia, è stato promosso. Promosso alla guida della vasta Compagnia dei carabinieri di Gravina di Catania. Si è ufficialmente chiusa, dunque, la sua esperienza a capo del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia di piazza della Regione. In questi anni lo abbiamo visto al fianco del comandante e Capitano Lorenzo Provenzano in una lotta incessante alla criminalità su tutto il territorio: Paternò, ma non solo, nel mirino di serratissime attività d’indagine. Molte volte si è trattato di un lavoro oscuro dal quale sono però dipese le sorti di inchieste rischiose e complicate; così come, in altre circostanze, è stato necessario essere - anche visivamente - in prima linea.

Martino Della Corte, 29 anni, è stato personalmente impegnato in un momento storico in cui soprattutto la microcriminalità ha provato ad alzare il tiro: un lavoro, si diceva, quotidiano svolto senza badare all’ora segnata dall’orologio né tantomeno alla complessità delle indagini. Il suo posto è stato appena preso dal Tenente Francesco Lucarelli. Per Della Corte la nuova sfida è appena cominciata. E la vivrà come sempre: come una missione da portare a compimento in nome della giustizia.

