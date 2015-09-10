Il Tenente Lucarelli nuovo comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile

L'ufficiale proviene dal Primo Reggimento Carabinieri “Piemonte” di Moncalieri

95047.it Ha ufficialmente assunto il Comando del Nucleo Operativo e Radiomobile Carabinieri di Paternò, il Tenente Francesco Lucarelli (nella foto). Proviene dal Primo Reggimento Carabinieri “Piemonte” di Moncalieri (in provincia di Torino), dove ricopriva l’incarico di Comandante di Plotone. In precedenza, ha frequentato con profitto il biennio presso l’Accademia Militare di Modena e il triennio presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, conseguendo durante l’iter formativo la laurea magistrale in giurisprudenza.

Il Tenente Lucarelli prende il posto del Tenente Martino Della Corte promosso al comando della Compagnia di Gravina di Catania.