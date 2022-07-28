IL TENENTE NICCOLÒ PROSPERI È IL NUOVO COMANDANTE DELLA COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA DI PATERNO’.

Oggi, il Tenente Niccolò PROSPERI ha assunto il comando della Compagnia Guardia di Finanza di Paternò, dando il cambio al Capitano Giuseppe TODISCO, ora destinato a ricoprire un importante incarico al...

Oggi, il Tenente Niccolò PROSPERI ha assunto il comando della Compagnia Guardia di Finanza di Paternò, dando il cambio al Capitano Giuseppe TODISCO, ora destinato a ricoprire un importante incarico al Gruppo Pronto Impiego di Torino.

Nato e cresciuto a Roma, il Tenente Prosperi classe 94, laureato in Giurisprudenza, ha conseguito un Master di II Livello in ”Intelligence e ICT”; giunge in Sicilia al termine di una prestigiosa esperienza operativa maturata al comando del Nucleo Operativo presso il Gruppo di Portogruaro (VE) dove ha già sviluppato importanti esperienze professionali. Sarà ora impegnato nel delicato compito di gestire i molteplici aspetti demandati ad un Reparto territoriale della Guardia di Finanza, dalle indagini di Polizia Giudiziaria alle attività di ispezione e controllo in materia tributaria.

Al nuovo Ufficiale assegnato alla Compagnia di Paternò, il Comandante Provinciale Gen. B. Antonino Raimondo, ha rivolto il suo “in bocca al lupo” per il delicato e prestigioso incarico, sottolineando come sotto la guida del Capitano Todisco la Compagnia di Paternò delle Fiamme Gialle abbia raggiunto significativi risultati operativi.