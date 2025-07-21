IL TENENTE VITO SERGIO BERTOLINO È IL NUOVO COMANDANTE DELLA COMPAGNIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI PATERNÒ

Il Tenente Vito Sergio Bertolino ha assunto l’incarico di Comandante della Compagnia della Guardia di Finanza di Paternò in sostituzione del Capitano Niccolò Prosperi il quale lascia la città dopo tre...

Il Tenente Vito Sergio Bertolino ha assunto l’incarico di Comandante della Compagnia della Guardia di Finanza di Paternò in sostituzione del Capitano Niccolò Prosperi il quale lascia la città dopo tre anni per assumere l’incarico di Ufficiale addetto presso il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Pescara.

Di origini trapanesi, 26 anni, il nuovo Comandante si è arruolato nel 2017 ed ha frequentato l’Accademia del Corpo, conseguendo la Laurea Magistrale in Giurisprudenza. Al termine del quinquennio formativo è stato assegnato al I Gruppo Trieste in qualità di Comandante del 2° Nucleo Operativo, dove ha svolto attività di polizia economica e finanziaria nonché di polizia giudiziaria.

All’atto dell’insediamento, il Comandante Provinciale in sede vacante, Col. t. SPEF Diego Serra, nel formulare i migliori auguri al Tenente Bertolino per il nuovo e sfidante incarico, ha rivolto un particolare ringraziamento al Capitano Prosperi per i rilevanti risultati conseguiti nella lotta all’evasione fiscale e al lavoro nero e irregolare nonché nel contrasto agli illeciti in materia di spesa pubblica e alle diverse forme di criminalità.

L’avvicendamento è avvenuto nell’ambito dell’annuale manovra d’impiego degli Ufficiali direttivi disposta dal Comando Generale.