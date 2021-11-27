IL TOUR EUROPEO DI ANASTACIA FA TAPPA A CATANIA

L’icona pop Anastacia ha annunciato il suo “I’m Outta Lockdown – The 22nd Anniversary” European Tour che partirà dalla Svizzera e farà tappa in città come Roma, Berlino, Oslo e molte altre prima di concludersi nel Regno Unito dove Anastacia terrà anche un attesissimo concerto all’Hammersmith Eventim Apollo di Londra. Saranno ben 5 i concerti nel nostro paese, organizzati da D’Alessandro e Galli, dal debutto al Teatro Arcimboldi di Milano ad altri 3 prestigiosi teatri Italiani come il Brancaccio di Roma, il Metropolitan di Catania e il Verdi di Firenze per arrivare al PalaBassano2 di Bassano del Grappa sede della tappa conclusiva di questo mini tour nella nostra penisola. Con mega hits multi-platino come “I’m Outta Love” e “Left Outside Alone” Anastacia è una delle voci più riconoscibili del nostro tempo. Questo tour di Anastacia è il suo primo da quello a supporto dell’album “Evolution” del 2018. A Ottobre 2021 Anastacia ha partecipato e vinto a “The Masked Singer Australia”. Ad oggi Anastacia ha venduto più di 30 milioni di dischi in tutto il mondo.

ANASTACIA, I'M OUTTA LOCKDOWN - THE 22ND ANNIVERSARY TOUR: LE DATE ITALIANE

Milano, Teatro Arcimboldi, 21 settembre 2022

Roma, Teatro Bracaccio, 22 settembre 2022

Catania, Teatro Metropolitan, 24 settembre 2022

Firenze, Teatro Verdi, 26 settembre 2022

Bassano del Grappa, PalaBassano, 27 settembre 2022

La data siciliana è promossa da Show Biz e Live Spettacoli. I biglietti saranno messi in vendita a breve e potranno essere acquistati on line su ticketone.it e nei punti vendita Ticketone, Box Office (ctbox.it) e Circuito Box Office Sicilia (circuitoboxofficesicilia.it).