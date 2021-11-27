IL TOUR EUROPEO DI ANASTACIA FA TAPPA A CATANIA
L’icona pop Anastacia ha annunciato il suo “I’m Outta Lockdown – The 22nd Anniversary” European Tour che partirà dalla Svizzera e farà tappa in città come Roma, Berlino, Oslo e molte altre prima di concludersi nel Regno Unito dove Anastacia terrà anche un attesissimo concerto all’Hammersmith Eventim Apollo di Londra. Saranno ben 5 i concerti nel nostro paese, organizzati da D’Alessandro e Galli, dal debutto al Teatro Arcimboldi di Milano ad altri 3 prestigiosi teatri Italiani come il Brancaccio di Roma, il Metropolitan di Catania e il Verdi di Firenze per arrivare al PalaBassano2 di Bassano del Grappa sede della tappa conclusiva di questo mini tour nella nostra penisola. Con mega hits multi-platino come “I’m Outta Love” e “Left Outside Alone” Anastacia è una delle voci più riconoscibili del nostro tempo. Questo tour di Anastacia è il suo primo da quello a supporto dell’album “Evolution” del 2018. A Ottobre 2021 Anastacia ha partecipato e vinto a “The Masked Singer Australia”. Ad oggi Anastacia ha venduto più di 30 milioni di dischi in tutto il mondo.
ANASTACIA, I'M OUTTA LOCKDOWN - THE 22ND ANNIVERSARY TOUR: LE DATE ITALIANE
- Milano, Teatro Arcimboldi, 21 settembre 2022
- Roma, Teatro Bracaccio, 22 settembre 2022
- Catania, Teatro Metropolitan, 24 settembre 2022
- Firenze, Teatro Verdi, 26 settembre 2022
- Bassano del Grappa, PalaBassano, 27 settembre 2022
La data siciliana è promossa da Show Biz e Live Spettacoli. I biglietti saranno messi in vendita a breve e potranno essere acquistati on line su ticketone.it e nei punti vendita Ticketone, Box Office (ctbox.it) e Circuito Box Office Sicilia (circuitoboxofficesicilia.it).