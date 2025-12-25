Il treno riparte senza la madre, neonata sola sul vagone: salvata a Grosseto

ROSSETO – Si è conclusa con un lieto fine una vicenda che, nella serata del 23 dicembre, ha tenuto con il fiato sospeso una mamma e le sue due figlie, una di circa dieci anni e una neonata. Quest’ulti...

ROSSETO – Si è conclusa con un lieto fine una vicenda che, nella serata del 23 dicembre, ha tenuto con il fiato sospeso una mamma e le sue due figlie, una di circa dieci anni e una neonata. Quest’ultima, a causa di un tragico errore, è rimasta sola a bordo di un treno diretto in Maremma.

L’episodio ha avuto origine alla stazione ferroviaria di Civitavecchia. La donna, partita da Roma su un convoglio diretto a Sestri Levante, viaggiava con le bambine per raggiungere il compagno e trascorrere insieme le festività natalizie. Al momento della discesa dal treno, però, impegnata tra bagagli e figli, non è riuscita a scendere in tempo con entrambe le piccole.

In quei pochi attimi concitati, la neonata è rimasta all’interno della carrozza e il treno, senza che la madre se ne accorgesse immediatamente, ha ripreso la marcia verso Grosseto. Resasi conto dell’accaduto, la donna ha subito chiamato il numero unico di emergenza 112. La segnalazione è stata quindi inoltrata dalla sala operativa della Polfer di Firenze alla centrale dei Carabinieri, facendo scattare le procedure di intervento.

Grazie al tempestivo coordinamento tra Polizia Ferroviaria e Arma dei Carabinieri, una pattuglia della stazione di Batignano ha raggiunto la stazione di Grosseto, dove la neonata è stata fatta scendere in totale sicurezza. I militari si sono presi cura della bambina, accompagnandola in caserma e garantendole un ambiente protetto e confortevole in attesa dell’arrivo della madre.

Dopo alcune ore di comprensibile apprensione, la donna è giunta a Grosseto con il treno successivo e ha potuto finalmente riabbracciare la figlia, trovata in buone condizioni e tranquilla nonostante l’accaduto. I Carabinieri hanno poi continuato a supportare la famiglia, aiutandola a trovare una sistemazione per la notte in una struttura alberghiera.

Questa mattina, mamma e figlie hanno ripreso il viaggio verso Civitavecchia, dove le attende il papà, pronti finalmente a trascorrere insieme il Natale dopo una disavventura che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.