IL TRIONFO DI ASIA MARLETTA CON IL TEAM TAEKWONDO MARLETTA: VICE CAMPIONESSA NAZIONALE

Nel recente Campionato Italiano di Taekwondo, tenutosi a Roma dal 27 al 30 Aprile 2024, Asia Marletta ha dimostrato un notevole talento e una solida determinazione, guadagnandosi il titolo di Vice Campionessa Nazionale nella categoria Cinture Nere Juniores categoria -63kg femminile.

Nonostante la sua giovane età di soli 15 anni, Asia ha affrontato atlete più grandi di età e molto esperte, dimostrando una maturità e una padronanza del taekwondo al di là delle sue stesse aspettative. Ha conquistato tre vittorie contro avversarie di 17 anni, l'età massima per la categoria juniores, dimostrando una notevole forza mentale e fisica.

Asia Marletta, nata nel 2009, ha iniziato il suo percorso nel taekwondo all'età di soli 3 anni, sotto la guida esperta del padre, il Maestro Tony Marletta. Grazie a anni di impegno e dedizione, Asia ha affinato le sue abilità e ha sviluppato uno stile di combattimento distintivo.

Nonostante la sua sconfitta in finale, Asia ha dimostrato di essere una promessa di questo sport. Con il costante sostegno della sua famiglia e degli allenatori, è destinata a continuare a crescere e a raggiungere nuovi traguardi nel mondo del taekwondo nazionale e internazionale.

Ottima prova alla sua prima esperienza nella nuova categoria d'età al Campionato nazionale di massima categoria.