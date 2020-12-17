IL VENETO ANTICIPA IL GOVERNO: ECCO L'ORDINANZA, NEGOZI APERTI FINO ALLE 21, MA CONFINI COMUNALI CHIUSI DALLE 14»

Spostamenti tra i comuni vietati in Veneto da sabato fino al 6 gennaio. Lo ha reso noto Luca Zaia nel consueto punto stampa sull'emergenza Covid in diretta su Facebook. Il presidente della Regione ha...

Spostamenti tra i comuni vietati in Veneto da sabato fino al 6 gennaio. Lo ha reso noto Luca Zaia nel consueto punto stampa sull'emergenza Covid in diretta su Facebook. Il presidente della Regione ha annunciato una nuova ordinanza che dispone la "chiusura dei confini comunali dopo le 14 dal 19 dicembre fino al 6 gennaio", in attesa dei provvedimenti del governo.

"Ora dobbiamo guardare in faccia la realtà, qui in Veneto non possiamo aspettare oltre -ha aggiunto Zaia-. Oggi alle 17 abbiamo un’altra riunione, mi pare di capire che Italia Viva abbia una linea più morbida. Arriverà una misura nazionale superiore per gerarchia e quella del Veneto sarà assorbito. Se verranno adottate le misure di cui si parlava ieri sera, allora le nostre non serviranno. Ma non possiamo arrivare a lunedì senza provvedimenti: è un dato di fatto, la mia non è polemica".

Il governatore del Veneto ha spiegato che "manderò l'ordinanza al ministro Speranza per chiedere formalmente un'intesa, dopodiché questa ordinanza ha voluto fino in fondo tutelare le libertà personali, perché non tutelarla significa fare un lockdown. Affrontiamo questo tema in un momento assolutamente dedicato, quello delle feste natalizie". Zaia ha poi aggiunto che l'ordinanza sarà presentata domani e che "non tocca nessun orario e nessuna apertura".