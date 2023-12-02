"IL VERO NATALE" EVENTO ORGANIZZATO DAI "VIGILI DEL FUOCO PER CRISTO ITALIA"
Il prossimo mercoledì 20 dicembre 2023, alle ore 16.30, il centro ricreativo di Via Vittorio Emanuele 139 a Motta S. Anastasia (Catania) sarà il palcoscenico di un evento speciale organizzato dAI "Vigili del fuoco per Cristo Italia" in collaborazione con il centro ricreativo locale.
L'evento, dal titolo "Il Vero Natale", promette una serata coinvolgente e gratuita, dedicata alla riflessione sulla vera essenza delle festività natalizie. Un'occasione unica per vivere la gioia del Natale attraverso canti, poesie a tema, giochi e premiazioni che renderanno l'atmosfera ancor più festosa.
Tuttavia, l'aspetto più significativo della serata sarà il dibattito sul "Vero Natale". In questo contesto, verrà affrontato il tema centrale della Natività di Gesù, con l'obiettivo di condividere un messaggio di spiritualità e significato più profondo dietro le celebrazioni natalizie.
L'organizzazione desidera esprimere la propria gratitudine al Presidente Joe Lindaman dei Vigili del fuoco per Cristo Italia e al Comune di Motta S. Anastasia per l'ospitalità offerta, rendendo possibile questo evento che mira a coniugare la tradizione natalizia con valori spirituali e di comunità.
Un'opportunità unica per vivere il Natale in modo autentico, in un contesto che va oltre le luci scintillanti e gli addobbi festivi, per abbracciare il vero significato di questa festa.