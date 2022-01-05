IL VESCOVO DI MAZARA: BATTESIMI E CRESIME, NO AI PADRINI FINO AL 2024

Nel territorio della Diocesi di Mazara del Vallo è entrato in vigore il nuovo decreto del vescovo che dispone la sospensione "ad experimentum" dei padrini nella celebrazione del sacramento del battesi...

Nel territorio della Diocesi di Mazara del Vallo è entrato in vigore il nuovo decreto del vescovo che dispone la sospensione "ad experimentum" dei padrini nella celebrazione del sacramento del battesimo dei bambini, della confermazione degli adolescenti e degli adulti e nel rito dell'iniziazione cristiana degli adulti.

La sospensione è in vigore sino al dicembre 2024.

Ad accompagnare davanti al presbitero chi deve ricevere il battesimo o la cresima saranno i genitori o chi ne ha curato la preparazione.

"L'ufficio di padrino nei due sacramenti del battesimo e della confermazione ha perduto il suo significato originario - scrive il vescovo monsignor Domenico Mogavero nel decreto - limitandosi a una presenza liturgica puramente formale alla quale non segue l'accompagnamento del battezzato e del crismato nel cammino di crescita umana e spirituale".

La scelta del Vescovo Mogavero non è isolata, perché già altre esperienze analoghe sono state avviate in alcune diocesi italiane.