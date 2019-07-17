IL VICESINDACO MANNINO: ”GRAZIE AI VIGILI DEL FUOCO PER LA LORO TEMPESTIVITÀ ED EFFICIENZA”

Riceviamo e pubblichiamo nota del vicesindaco Ignazio Mannino:”La Nostra Città, cosi come il resto della Sicilia, è stata purtroppo in queste ultime settimane colpita da diversi incendi che fortunatam...

Riceviamo e pubblichiamo nota del vicesindaco Ignazio Mannino:

”La Nostra Città, cosi come il resto della Sicilia, è stata purtroppo in queste ultime settimane colpita da diversi incendi che fortunatamente non hanno provocato danni e messo a repentaglio la pubblica incolumità cosi come accaduto in altre Città Siciliane.

Pertanto sento di ringraziare, per il lavoro svolto e per il sacrificio profuso, i Vigili del Fuoco che con la loro tempestività ed efficienza riescono sempre a garantire il proprio efficace e risolutivo intervento a servizio della collettività e a tutela dell’incolumità dei cittadini e del patrimonio della Città, corpo nuovamente potenziato grazie anche a quest’ Amministrazione che ha chiesto ed ottenuto dal Prefetto la riapertura operativa della Caserma di Paternò.

Nello stesso tempo risulta utile informare la Cittadinanza sulle misure preventive adottate da questa Amministrazione e sugli interventi effettuati successivamente il verificarsi di alcuni incendi:

1. ORDINANZA SINDACALE DEL 29/04/2019

PREVENZIONE INCENDI, INTERVENTI VOLTI A PREVENIRE, FRONTEGGIARE E CONTRASTARE IL RISCHIO DI INCENDI BOSCHIVI E DA INTERFACCIA ANNO 2019

2. SERVIZIO “MANUTENZIONE DEL VERDE” PREVENZIONE RISCHIO INCENDI ZONE ABITATE

3.CANTIERE DI SERVIZI MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO”.

abbiamo inoltre oggi stesso iniziato i lavori di scerbamento nella zona della piscina comunale e di tutto il perimetro:

4. INTERVENTI DI PREVENZIONE INCENDIO: PISCINA COMUNALE, PARCHEGGIO SAN FRANCESCO, VIA NAZARIO SAURO, VIA 10 FEBBRAIO.

ed inviato una richiesta di collaborazione concordata con la Forestale e quindi il dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, che nel breve periodo darà alla luce l’intervento

5. Manutenzione aree a verde e spazi a rischio incendio sulle via dei Coralli, Via San Marco, Via Unità d’Italia ed altre Arterie Cittadine”.